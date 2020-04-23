Иран объявил об успешном запуске военного спутника

Власти Ирана объявили об успешном запуске военного спутника, осуществленном ракетными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как заявило государственное телевидение Исламской Республики во вторник, 22 апреля, спутник, получивший название "Нур" ("Свет") был выведен на орбиту высотой 425 километров с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Касед" ("Посланник"), о которой раньше ничего не было известно. Когда конкретно был осуществлен запуск, в сообщении не указывается.

В то же время, подчеркивает агентство AP, независимых подтверждений успешного пуска пока не последовало. Госдепартамент США и Пентагон внимательно отслеживающие развитие иранской ракетной программы также пока никак не прокомментировали это сообщение.

Три последние попытки Ирана вывести на орбиту военные спутники закончились неудачей. Последний инцидент произошел 9 февраля 2020 года. Как заявил тогда официальный представитель МинобороныИсламской Республики, ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования земли "Зафар". Запуск был приурочен к отмечаемой в стране 11 февраля 41-й годовщине исламской революции.