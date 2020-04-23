Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 00:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дания планирует возобновить собрания до 500 человек с середины мая
08:44 22.04.2020 |
Дания с 10 мая планирует увеличить максимальное количество участников публичных собраний до 500 человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил местный телеканал TV2.
Согласно правительственным планам, новый лимит будет действовать до 1 сентября этого года. Сейчас количество участников собраний ограничено 10 людьми.
Как объясняет телеканал, новое решение не означает, что восстановится проведение концертов, но правительство открывает возможность собраний до 500 человек.
Решение было принято на основе оценки органов здравоохранения.
Напомним, со вторника, 20 апреля, Дания разрешила возобновить работу маленьким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.
15 марта Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эпоха патриарха Кирилла подходит к концу
|Нефть ниже нуля. Почему Россия будет закупоривать скважины, а Украине грозят проблемы с бюджетом
|Власти США рассматривают вариант помощи нефтяным компаниям в обмен на их активы
|Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки во время пандемии
|Иран объявил об успешном запуске военного спутника
|Лаборатория или рынок морепродуктов: где появился коронавирус SARS-CoV-2?
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M