Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Словакия ослабляет карантин: открываются магазины и спортплощадки
08:39 22.04.2020 |
Правительство Словакии разработало четырехэтапный план по ослаблению карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание SME.
Со среды начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров. Рестораны и пабы также должны быть открыты.
Также будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и места для спортивных тренировок.
Хостелы смогут открываться, но только для длительного проживания, а не для отдыха и без ресторанов.
План ослабление карантинных мер должен быть утвержден во вторник Центральным кризисным штабом Словакии.
Следующие этапы предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуг такси, а также крупных магазинов и библиотек и, наконец, общественные и культурные мероприятия.
Эти этапы могут быть введены с недельными интервалами, но также и позже.
Меры гигиены, такие как ношение масок, дистанцирование, дезинфекция рук и ограниченное количество людей в магазинах, остаются в силе.
В Словакии по состоянию на утро вторника подтверждено 1199 случаев заболевания коронавирусом, умерли 14 человек.
Словацкое правительство запретило международные пассажирские перевозки, закрыло школы и большинство магазинов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия и ввело 14-дневный карантин для всех, кто возвращается из-за границы.
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