В Нидерландах экспертная группа при правительстве советует открывать школы после 3 мая

Группа реагирования на вспышку коронавируса - основной совещательный орган при правительстве Нидерландов - считает, что страна может начать открывать школы после 3 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Как отмечают в рекомендациях, начальную школу и учреждения по уходу за детьми во внеурочное время стоит начать постепенно открывать после 3 мая, возможно, с обучением неполными классами в несколько смен. При этом можно ориентироваться на развитие ситуации в странах Скандинавии, где уже возобновили учебу в школах.

Детсады после 3 мая можно открывать без дополнительных ограничений.

Если через месяц после открытия начальной школы не произойдет значительного роста количества новых случаев, возможно постепенно восстанавливать обучение в средней школе, но с соблюдением безопасной дистанции.

Также, по мнению экспертов, после 3 мая детям до 12 лет можно восстановить спортивные тренировки, в том числе занятия командными видами спорта. Для детей 12-18 лет - при условии соблюдения дистанции 1,5 метра.

В то же время ограничения на посещение домов престарелых советуют не ослаблять.

Также эксперты советуют продолжить действующий запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета.

Сегодня вечером правительство Нидерландов объявит план действий по ослаблению карантина.

Напомним, ранее Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина - учреждения возобновили работу с 20 апреля. Вчера ограничения ослабила Норвегия, возобновив работу детсадов.