Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 00:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Нидерландах экспертная группа при правительстве советует открывать школы после 3 мая
08:36 22.04.2020 |
Группа реагирования на вспышку коронавируса - основной совещательный орган при правительстве Нидерландов - считает, что страна может начать открывать школы после 3 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Как отмечают в рекомендациях, начальную школу и учреждения по уходу за детьми во внеурочное время стоит начать постепенно открывать после 3 мая, возможно, с обучением неполными классами в несколько смен. При этом можно ориентироваться на развитие ситуации в странах Скандинавии, где уже возобновили учебу в школах.
Детсады после 3 мая можно открывать без дополнительных ограничений.
Если через месяц после открытия начальной школы не произойдет значительного роста количества новых случаев, возможно постепенно восстанавливать обучение в средней школе, но с соблюдением безопасной дистанции.
Также, по мнению экспертов, после 3 мая детям до 12 лет можно восстановить спортивные тренировки, в том числе занятия командными видами спорта. Для детей 12-18 лет - при условии соблюдения дистанции 1,5 метра.
В то же время ограничения на посещение домов престарелых советуют не ослаблять.
Также эксперты советуют продолжить действующий запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета.
Сегодня вечером правительство Нидерландов объявит план действий по ослаблению карантина.
Напомним, ранее Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина - учреждения возобновили работу с 20 апреля. Вчера ограничения ослабила Норвегия, возобновив работу детсадов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эпоха патриарха Кирилла подходит к концу
|Нефть ниже нуля. Почему Россия будет закупоривать скважины, а Украине грозят проблемы с бюджетом
|Власти США рассматривают вариант помощи нефтяным компаниям в обмен на их активы
|Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки во время пандемии
|Иран объявил об успешном запуске военного спутника
|Лаборатория или рынок морепродуктов: где появился коронавирус SARS-CoV-2?
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M