Румыния с 15 мая планирует постепенно отменять карантин

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что после 15 мая можно будет ослабить меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

"Сейчас самое время подумать о том, что называется планом послабления, когда условия будут выполнены. Сейчас действует указ о чрезвычайном положении, который заканчивается 15 мая. Итак, после 15 мая, если количество инфицированных людей уменьшится, уменьшится количество погибших от этой болезни, если мы все будем соблюдать меры и дела будут идти хорошо, мы сможем перейти к постепенному ослаблению", - сказал Йоханнис.

Он подчеркнул, что отмена ограничений будет осуществляться поэтапно. "Не будет резкого ослабления, так как специалисты говорят нам, что вирус не исчезнет, ​​поэтому нам придется продолжать жизнь с определенными ограничениями. Однако эти вопросы будут решаться на основе научных и медицинских доказательств политиками, правительством", - сказал президент.

Йоханнис осудил насилие в некоторых районах Бухареста и других румынских городах, которые требовали вмешательства полиции в течение выходных.

"Были люди, которые не понимали, почему они должны соблюдать правила. Мы не можем терпеть таких насильственных проявлений, поскольку эта пандемия создает проблемы для всех нас", - сказал он.

В Румынии подтверждено 9248 случаев коронавирусной инфекции, в результате болезни умерли 482 человек.

Напомним, Австрия с 15 мая еще больше ослабит карантинные мероприятия и позволит открыть рестораны, церкви и некоторые школы.