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Комитет Сената США подтвердил выводы о вмешательстве РФ в выборы
08:00 22.04.2020 |
Возглавляемый республиканцами комитет по разведке Сената США во вторник, 21 апреля, подтвердил верность выводов американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа. Задачей комитета являлся не поиск новых доказательств, а выяснение, насколько подготовленный в 2017 году доклад спецслужб являлся достоверным источником. Комитет не нашел причины сомневаться в заключениях о российском вмешательстве.
"С приближением президентских выборов 2020 года сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были готовы к опасности вмешательства вражеских зарубежных сил", - заявил глава комитета Ричард Берр, назвав вмешательство из России "новым нормальным состоянием" американской политики.
Между тем сенаторы-демократы еще 25 февраля призвали ввести новые санкции в отношении России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США. Письмо с этим требованием они направили госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.
"Любые другие действия будут считаться уходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности", - указано в письме. Подписи поставили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.
О начале вмешательства России в предстоящие выборы президента США в ноябре 2020 года ранее написала The New York Times. По ее данным, спецслужбы во время закрытого брифинга якобы предупредили Палату представителей Конгресса США о том, что Москва намерена добиться переизбрания Дональда Трампа.
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