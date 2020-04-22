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Сенат США одобрил очередной пакет мер помощи экономике
07:55 22.04.2020 |
Сенат Конгресса США во вторник, 21 апреля, одобрил очередной амбициозный пакет мер, направленных на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса. Его объем - 480 миллиардов долларов США. Для его выработки демократы и республиканцы вели многодневные переговоры, которые успешно завершились во вторник.
Документ должен получить одобрение Палаты представителей, что возможно уже до конца апреля, после чего поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу. Тот уже одобрительно высказался о соглашении.
Конгресс в марте уже одобрил программу помощи экономики размером в 2,2 триллиона долларов. Нынешний пакет должен влить дополнительные 320 миллиардов в кредитную программу для малого и среднего бизнеса. Эти средства должны остановить продолжающийся рост безработицы в стране.
Одобренный ранее Конгрессом пакет экстренных мер предусматривает масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получают чек на 1200 долларов. Размеры и продолжительность платежей по безработице будут увеличены.
Для крупных компаний создается фонд спасения на сумму в 500 млрд долларов. Более 350 млрд выделяется малым и средним предприятиям. Многомиллиардную помощь получат также больницы и другие учреждения системы здравоохранения.
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