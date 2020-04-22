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Шампанское, пармезан, рокфор: географический бренд ежегодно дает ЕС €75 миллиардов
12:18 21.04.2020 |
Благодаря торговле товарами с оригинальным географическим наименованием, названия которых защищены в перечне так называемых географических индикаторов ЕС, Европейский Союз ежегодно получает прибыль в сумме почти 75 миллиардов евро.
Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Европейской Комиссии.
«Реализация сельскохозяйственных продуктов и напитков, названия которых защищены в перечне «Географических индикаторов» (GIs) Европейского Союза, приносит прибыль в 74,76 миллиарда евро. Около пятой части этой суммы является результатом экспорта этой продукции за пределы Европейского Союза. По результатам исследования, объемы продаж товаров с защищенными географическими наименованиями в среднем вдвое выше, чем у подобных товаров без соответствующей сертификации», - говорится в сообщении Еврокомиссии.
Еврокомиссия отмечает, что европейские пищевые продукты имеют высокое качество, являются безопасными и питательными. Это часто достигается благодаря традиционным методам производства такой продукции, ее стандартам, которые признаются во всем мире, и, как правило, имеют четкое географическое происхождение и названия, которые защищены правами интеллектуальной собственности и соответствующим законодательством ЕС от копирования или подделок.
Всего, по состоянию на март 2020 года в перечень «Географических индикаторов» ЕС входили 3,322 наименования продуктов. Известные бренды, такие как «шампанское», «Байерское пиво», «Ирландский виски», «пармезан», «рокфор» или «польская водка».
Как сообщал Укринформ, Украина приняла на себя обязательства отказаться от ряда географических названий, имеющих происхождение из стран ЕС. В то же время, согласно статье 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом виноградно-винодельческая отрасль Украины сейчас работает в условиях переходного периода. Это дает украинским производителям возможность использовать, например, такие названия как "шампанское" и "коньяк" до 1 января 2026 года. Поэтому сейчас для этих продуктов подыскивают другое название с их соответствующим позиционированием на рынке.
20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний", который вступил в силу 1 января 2020 года.
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