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Словения начнет выходить из карантина 20 апреля
09:37 21.04.2020 |
Правительство Словении обнародовало планы постепенной отмены карантинных мер, введенных на время эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенский портал RTV.
С 20 апреля начали работать магазины строительных материалов, специализированные магазины по продаже автомобилей и велосипедов, химчистки и некоторые ремонтные мастерские.
В этих магазинах между 8:00 и до 9:30 товары смогут покупать только покупатели из групп риска, а именно люди с ограниченными возможностями, беременные женщины и люди старше 65 лет.
Также будут доступны услуги на открытом воздухе, такие как садоводство, фасадные работы, а также личный подбор товаров или продуктов питания в местах сбора с минимальным контактом с потребителями.
Будут разрешены оздоровительные и спортивные занятия на открытом воздухе и открытые спортивные площадки, но необходимо соблюдать принцип дистанцирования.
В помещение, где предоставляются услуги, а также в магазины, должны входить только здоровые люди, без каких-либо признаков болезни. Перед тем, как зайти в помещение, клиенты обязательно должны надеть маску для лица или другую форму защиты, например, шарф, закрывающий нос и рот, и продезинфицировать руки.
Также снимаются некоторые ограничения на передвижения. Люди, которые владеют землей и постройками в других муниципалитетах, смогут проводить там работы, но должны иметь с собой специальное заявление. При пересечении границы между муниципалитетами нужно иметь выдержку из земельного кадастра или иной документ, подтверждающий право пользования землей или зданием.
Отменяется запрет на некоторые виды общественного транспорта, что сделает возможными специальные регулярные пассажирские перевозки, организованные предприятиями для работников. При этом должен быть указан точный список пассажиров, который должен иметь водитель с собой во время поездки.
Можно будет использовать только треть мест. Пассажирам придется держать расстояние как минимум два метра для обеспечения безопасности. Водителю нужно иметь защитную маску, транспортное средство нужно будет тщательно проветрить и очистить после каждой поездки.
С понедельника также будет разрешено посещение теннисных кортов и полей для гольфа.
С 4 мая откроются парикмахерские и салоны красоты, магазины площадью до 400 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах, а также салоны ухода за животными.
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