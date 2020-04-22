Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 08:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сербия объявила план открытия страны, в том числе - гостиниц и аэропортов
09:33 21.04.2020 |
Сербия объявила план ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92, о нем в субботу вечером рассказал президент страны Александр Вучич.
По его словам, со вторника открываются автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.
Строители смогут начать работать на полную силу со вторника.
Кроме того, комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час вечером со вторника.
Людям старше 65 лет, которым сейчас совсем запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома три раза в неделю по одному часу в день.
С 27 апреля, если ситуация с пандемией будет оставаться стабильной, открываются другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах.
Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.
Открытие гостиниц, курортов, торговых центров, междугородных перевозок, а также контролируемое открытие аэропортов, кафе и ресторанов запланировано на период с 4 по 11 мая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанке 21 апреля не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну
ТОП-НОВОСТИ
|Коррупционный провал, кадровые рекорды и турборежим: Что изменилось в Украине за год президентства Зеленского
|Переступить через Коломойского: Как Зеленский и Рада будут бороться за кредит МВФ
|Пасхальное затишье и обмен. Кто из бойцов ВСУ остается «на подвалах» в ОРДЛО
|«Укрнафта» и компании из орбиты «Привата» подписали мировое соглашение на возврат долга 7 млрд грн до 2023-2026 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комитет Сената США подтвердил выводы о вмешательстве РФ в выборы
|Сенат США одобрил очередной пакет мер помощи экономике
|Шампанское, пармезан, рокфор: географический бренд ежегодно дает ЕС €75 миллиардов
|В Израиле договорились о правительстве: Нетаньяху останется премьером на первые полтора года
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса
|Эрдоган вводит комендантский час в Турции на четыре дня в рамках борьбы с COVID-19
Это интересно
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
|Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
|Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»
|Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
|Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек