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Норвегия начала ослаблять карантин: заработали детские сады
09:29 21.04.2020 |
В Норвегии в рамках постепенного ослабления карантинных мероприятий с понедельника возобновили работу детские сады.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Норвегия еще не объявила о победе над вирусом, но заявила, что в начале апреля он "под контролем", и страна приступила к медленному и постепенному возвращению к нормальной жизни.
После дошкольных учреждений на этой неделе начальные школы снова откроют свои двери для самых маленьких учеников в следующий понедельник.
При этом необходимым условием является соблюдение всех мер безопасности и занятия детей в небольших группах.
Власть заявила, что отдала приказ о повторном открытии, потому что дети меньше пострадали от COVID-19.
Ходить в дошкольные учреждения безопасно", - подчеркнула министр образования Гури Мелби.
Однако некоторые родители возражали против этого решения.
Как и в соседней Дании, которая начала открывать школы на прошлой неделе, была создана группа в Facebook под названием "Мой ребенок не должен быть подопытным кроликом для COVID-19", а онлайн-петиция, что возражает против повторного открытия, собрала почти 30 000 подписей.
Согласно опросу, опубликованному телекомпанией NRK в минувшие выходные, 24 процента родителей не хотели отправлять своих детей обратно в дошкольные учреждения, а 13 процентов заявили, что не уверены в этом.
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