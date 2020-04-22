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Германия ослабила карантинные ограничения для небольших магазинов
09:24 21.04.2020 |
Впервые за последние недели Германия начала ослабление карантинных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль. В последние дни число новых заражений коронавирусом уменьшается.
Маленькие магазины, книжные магазины, гаражи и велосипедные магазины любого размера вновь открыли свои двери для покупателей. При этом они должны соблюдать требования социального дистанцирования.
Школы остаются в основном закрытыми, но вскоре должен восстановиться обучения в выпускных классах, университетам будет разрешено проводить экзамены. Все остальные карантинные мероприятия останутся в силе.
Германия в понедельник зарегистрировала 1775 новых случаев заболевания за прошлый день, в то время как количество смертей, связанных с коронавирусом возросло на 110 до 4404.
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