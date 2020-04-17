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S&P прогнозирует глубокое падение мировой экономики из-за пандемии
15:59 17.04.2020 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 2,4% из-за пандемии коронавируса и рост на 5,9% в 2021 году. Об этом говорится в обновленном прогнозе агентства.
Как отмечается в сообщении, агентство было вынуждено пересмотреть свой прежний прогноз, который предполагал рост на 0,4%, поскольку экономическое воздействие COVID-19 дольше и интенсивнее, чем ожидалось.
S&P прогнозирует снижение мирового ВВП на 7,6% в первые три месяца года и на 35% в годовом выражении во втором квартале.
Большая часть более низкого прогноза обусловлена изменениями в странах с развитой экономикой и их побочными эффектами - друг для друга и для остального мира. Прогнозы по США и еврозоне были снижены примерно на 4 и 5 процентных пунктов соответственно.
Этот резкий пересмотр в сторону понижения обусловлен следующими факторами.
Во-первых, большинство стран расширили свои ограничения социального дистанцирования (или их более экстремальную версию: блокировки). Существует риск того, что эти ограничения будут расширены.
Во-вторых, стратегии выхода выглядят более плавными, чем ожидалось. В частности, об этом свидетельствует примере Китая, а также повторного ужесточение ограничений в странах, где уровень заражения снова начал расти после того, как он оказался под контролем. Постепенное снятие ограничений подразумевает более постепенное восстановление.
В-третьих, резкое замедление в каждом регионе взаимодействует друг с другом через традиционные каналы торговли и распространения финансовых ресурсов. Эти эффекты второго цикла снижают экономическую активность.
Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Напомним, МВФ ожидает, что экономический рост Азии в 2020 году будет нулевым впервые за 60 лет, поскольку коронавирусный кризис наносит "беспрецедентный ущерб" по сфере услуг региона и основным направлениям экспорта.
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