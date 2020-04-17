WSJ: ЕЦБ пока удается удержать экономики на плаву

Рост стоимости заимствований стран еврозоны, больше других обремененных долговыми обязательствами, таких как Италия, заставляет задуматься о способности Европейского центрального банка нивелировать экономическую боль, принесенную региону пандемией коронавируса.

ЕЦБ запустил серию программ, направленных на обеспечение финансовой и экономической помощи странам еврозоны. В центре этих программ находится программа покупки государственных и корпоративных облигаций на сумму 750 млрд евро, которая является опорой для правительств, несущих огромные расходы на поддержание компаний и сохранение рабочих мест.

При этом юридические и политические ограничения не позволяют центральному банку еврозоны открыто финансировать правительство так, как это делают Федеральная резервная система и Банк Англии.

Покупки облигаций ЕЦБ в основном сконцентрированы на выкупе суверенных долговых обязательств Испании и Италии, больше других пострадавших от пандемии.

Рост стоимости заимствований для властей Италии и Испании на этой неделе отражает опасения относительно возможного конфликта ЕЦБ и северных стран еврозоны, которые давно считают, что покупки облигаций финансируют расточительность их южных соседей. Подобное мнение зазвучало громче тогда, когда стало понятно, что кризис может затянуться, особенно в случае возникновения второй волны заболевания в отсутствие вакцины.

"Если центральный банк будет владеть 50% или большей долей долга Италии, он лишится политической поддержки Германии и многих других стран", - считает Гюнтрам Вольфиз Bruegel. "И у ЕЦБ начнутся серьезные проблемы", - утверждает он.

Доходность 10-летних гособлигаций Италии в среду достигла почти 2% на фоне роста риска. Это представляет собой самый высокий уровень доходности данных ценных бумаг с 18 марта, когда ЕЦБ объявил о начале новой программы. Ранее в этом году доходность 10-летних гособлигаций Италии составляла менее 1%.

Согласно данным ЕЦБ, в настоящее время центральный банк покупает облигации еврозоны примерно на 130 млрд евро в месяц, то есть больше, чем когда-либо. Марко Бранколини из Nomura отметил, что за последние девять дней центральный банк купил облигации на 85 млрд евро, а это сигнализирует о росте стресса. Центральный банк также предоставляет банкам долгосрочные дешевые займы.

Расходы Федеральной резервной системы США на гособлигации и ипотечные ценные бумаги за последние четыре недели составили примерно 1,6 трлн долларов. Банк Англии на прошлой неделе заявил о намерении напрямую кредитовать правительство Великобритании для финансирования расходов. Согласно законам ЕС, подобные меры запрещены для ЕЦБ.

Министры финансов европейских стран на прошлой неделе не смогли прийти к согласию относительно выпуска так называемых коронабондов, которые позволили бы более бедным странам разделить бремя последствий пандемии с более богатыми соседями. Вместо этого они решили предоставить дешевое кредитование из фонда помощи на сумму 500 млрд евро.

Приобретения облигаций ЕЦБ - "временная мера, и она не столь агрессивна, как действия других центральных банков", таких как ФРС, отмечает Симус Макгорейн из J.P. Morgan Asset Management, бывший сотрудник Банка Англии. "Рынки ждут более явных сигналов о том, что северные страны Европы могут оказать поддержку южным соседям", - добавляет он.

Перспективы экономики еврозоны и других экономик мира ухудшились по сравнению с тем, как дела обстояли в то время, когда ЕЦБ представил свою новую программу покупки облигаций. Теперь экономисты ожидают многомесячного спада, сопровождающегося многочисленными банкротствами и возможной второй вспышкой пандемии.

Увеличение государственных расходов и уменьшение налоговых поступлений приведут к росту госдолга Италии до 156% от ВВП в этом году против 135% от ВВП в прошлом году, тогда как аналогичный показатель Испании подскочит до 113% от ВВП с 96% от ВВП. Об этом в среду заявили в Международном валютном фонде. Экономисты TS Lombard прогнозируют, что долг обеих стран может превысить 200% от ВВП к 2025 году.

Принимая во внимание растущие риски, управляющие некоторых центральных банков южных стран еврозоны предложили эмитировать коронабонды.

"Приверженность ЕЦБ евро не знает границ", - сказал Пабло Эрнандес де Кос, управляющий центрального банка Испании. "Главы европейских государств также должны сыграть свою роль и совместно выступить против экономических последствий кризиса", - добавил он.

Разумеется, ЕЦБ может напечатать столько евро, сколько нужно для покупки госдолга. По словам Бранколини, ЕЦБ, вероятно, придется вскоре удвоить программу покупки облигаций на фоне возрастающего давления со стороны рынков.

"У ЕЦБ есть возможность" снизить доходность гособлигаций Италии, говорит Эльга Бартч из BlackRock. "Вопрос в том, до какой степени им это позволяет сделать их мандат", - добавляет она.

Два высокопоставленных представителя ЕЦБ в четверг просигнализировали о том, что подобное развитие событий не исключено. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что банк готов к увеличению покупок облигаций "настолько, насколько это будет необходимо". Представитель ЕЦБ Изабель Шнабель заявила также о том, что центральный банк готов изменить свои инструменты, чтобы избежать фрагментации союза. Она, вероятно, имела в виду увеличение покупок облигаций южных стран еврозоны.

Пока что европейские правительства позволяют ЕЦБ уменьшать нагрузку на страны, но по мере роста суверенного долга центральный банк, вероятно, начнет испытывать более сильное давление в сторону замедления покупок.

Некоторые руководители ЕЦБ противятся дальнейшему увеличению покупок облигаций, а также решению отказаться от правила, согласно которому ЕЦБ не может приобрести больше трети госдолга.

Верховный суд Германии 5 мая должен вынести решение о законности программы покупок облигаций ЕЦБ. Это решение может положить конец стимулированию со стороны центрального банка, но аналитики считают подобное развитие событий маловероятным, так как правительство Германии по-прежнему поддерживает позицию ЕЦБ.

"Рано или поздно ЕЦБ окажется под политическим и юридическим давлением", - сказал Паникос Деметриадес, бывший управляющий центрального банка Кипра.

Руководители ЕЦБ "начинают об этом беспокоиться и не хотят пересекать черту".