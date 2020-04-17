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Трамп хочет в три этапа снять карантин в США
08:05 17.04.2020 |
США, страна, которая наиболее тяжело пострадала от эпидемии коронавируса, должны вернуться к нормальной жизни в три этапа с различными сценариями снятия ограничений в различных штатах. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп. "Мы будем делать один осторожный шаг за другим", - подчеркнул глава Белого дома, объявив открытие "следующего фронта в войне" с коронавирусом.
По словам Трампа, прекращение всей общественной жизни на общенациональном уровне не может являться долгосрочным решением, и страна готова к "открытию". В первую очередь будет снята часть ограничений с тех районов страны, где новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние семь дней. Это, по словам американского президента, 30 процентов территории США. Там ограничения, по его мнению, могут быть сняты уже "завтра".
В то же время, вопреки своим прежним заявлениям, Трамп предоставляет губернаторам право самим определять порядок и время отмены ограничительных мер. Ранее он настаивал на их абсолютном подчинении. Трамп не назвал четких критериев трех этапов и сроков их реализации.
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https://quote.rbc.ru/news/article/5e95c3ab9a79474962d43e0d?from=newsfeed
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