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«Второго дна не будет»: банк Goldman Sachs уверен в действиях властей США
13:50 16.04.2020 |
Промышленный индекс Dow Jones Industrial вырос за короткую неделю с 6 по 9 апреля на 12,7%, индекс широкого рынка S&P 500 - на 12%, а технологический NASDAQ - на 10,6%.
Сильный рост американских фондовых индексов усилил споры по поводу того, достиг ли рынок своего дна. К единому мнению на Уолл-стрит не пришли, но настрой экспертов стал более оптимистичным. Некоторые из них даже радикально изменили свой взгляд на ближайшее будущее фондового рынка США. В их числе и аналитики Goldman Sachs.
Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин полагает, что самое худшее для рынка уже позади. Эксперт больше не прогнозирует падение индекса S&P 500 в ближайшем будущем до отметки в 2000 пунктов, а, наоборот, ждет роста индекса до уровня 3000, правда, ближе к концу года. Это примерно на 8,6% выше текущего значения.
Почему в Goldman Sachs изменили прогноз
Свой предыдущий прогноз падения индекса S&P 500 до отметки в 2000 Костин опубликовал месяц назад - в самый разгар обвала на американском фондовом рынке. «Коронавирус вызвал беспрецедентные финансовые и социальные потрясения», - так тогда объяснил Костин свои пессимистические ожидания. По его подсчетам, в сравнении с прошлым годом прибыль на акцию американских корпораций упадет в среднем на 15 центов.
И все же, несмотря на ожидания довольно серьезного снижения доходов американских компаний, Костин не видел причин для затяжного « медвежьего » тренда рынка. «Как показывает история, обычно финансовый кризис, вызванный непредвиденным событием, позволяет зародиться «бычьему» рынку», - отметил Костин, добавив, что к концу года ждет S&P 500 на уровне 3200 пунктов.
Беспрецедентная поддержка властей и сглаживание кривой заболеваемости резко сокращают риски как для рынков, так и для американской экономики, уверены в Goldman Sachs. «Если в США не будет повторной вспышки эпидемии после того, как экономика снова «откроется», то позиция властей «делать то, что нужно» вряд ли позволит рынку второй раз достигнуть дна», - говорится в аналитической записке.
Рынок всегда опережает экономику в падении
Свой новый прогноз аналитик сделал, проанализировав последние данные по безработице. Обычно рынок достигает дна до того, как резко падают экономические показатели. Это четко видно на исторических данных.
Каждый раз начиная с 1970 года рынок акций падал на несколько недель раньше, чем еженедельный показатель числа безработных достигал пикового значения. В апреле 1970-го рынок достиг дна на пять недель раньше максимального еженедельного прироста безработных, в 2008-м - на три недели раньше, а в этом году - на пять дней. Своего минимального значения на отметке 2237 пунктов индекс S&P 500 достиг 23 марта, а количество первичных заявок по безработице подскочило до 6,9 млн 27 марта этого года.
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|«Второго дна не будет»: банк Goldman Sachs уверен в действиях властей США
Американские индексы на прошлой неделе сделали самый сильный рывок вверх за последние 45 лет. На Уолл-стрит снова заговорили о том, что рынок, возможно, достиг дна. Так считают и в Goldman Sachs.
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/5e95c3ab9a79474962d43e0d?from=newsfeed
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