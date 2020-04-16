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МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов
08:02 16.04.2020 |
Международный валютный фонд одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Совет управляющих одобрил создание механизма краткосрочной ликвидности для дальнейшего укрепления глобальной сети финансовой безопасности в рамках реагирования на COVID-19. Механизм представляет собой возобновляемые гарантии для стран-членов, имеющих очень крепкую политику и фундаментальные основы экономики и нуждающиеся в краткосрочной умеренной поддержке платежного баланса. В этих случаях механизм будет предоставлять возобновляемый доступ до 145% квоты", - заявила Георгиева.
По ее словам, это укрепит ликвидность стран и станет новым инструментом фонда, который поможет более эффективно расходовать его ресурсы.
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