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Трамп попросил указать свое имя на чеках о помощи американцам - СМИ
21:57 15.04.2020 |
Имя президента США Дональда Трампа будет указано на чеках, которые получат миллионы американцев в рамках помощи государства в связи с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в публикации издания The Washington Post, пишет "Европейская правда".
Впервые имя президента США появится на документах, которые пришлет Налоговая служба США (IRS), пишет издание.
Беспрецедентное решение напечатать имя президента на чеках было принято в понедельник вечером. До 70 млн американцев должны получить чеки с помощью на сумму 1200 долларов.
Как утверждают 3 источника с американской администрации, Трамп в частном порядке предложил министру финансов Стивену Мнучину, чтобы ему позволили официально подписать чеки.
Но по закону президент не имеет права подписывать документы по выплатам Минфина США. По процедуре выплаты Минфина подписывает работник госслужбы, чтобы гарантировать, что правительственные платежи являются беспартийными.
Поэтому имя президента просто будет указано под строкой с надписью "Компенсационная экономическая выплата".
Два высокопоставленных чиновника министерства финансов заявили, что этот шаг, вероятно, приведет к задержке в отправке чеков. Однако Налоговая служба это отрицает.
Критики обвиняют Трампа в использовании финансовой помощи для повышения своей репутации в год выборов.
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