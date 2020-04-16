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Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина
15:39 15.04.2020 |
Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.
Занятия сегодня возобновляются в 54 муниципалитетах Дании и примерно в 35% школ Копенгагена, поскольку другим требуется больше времени для адаптации к протоколам здравоохранения, которые продолжают действовать.
Ожидается, что все они откроются до 20 апреля. Ученики средней и старшей школы продолжат дистанционные занятия и вернутся в классы только 10 мая.
Школы обязаны обеспечить расстояние в два метра между партами в классах. Ученики и преподаватели должны как можно больше быть на свежем воздухе.
"Открытие школ и заведений для самых маленьких означает, что родители могут спокойно работать. Нам это нужно, потому что многие (экономические) задачи остаются нерешенными", - сказала премьер Дании Метте Фредериксен прошлой неделе.
С начала эпидемии в Дании инфицировано коронавирусом 6496 человек, однако темпы заражения замедляются уже больше недели. На сегодня в больницах находятся всего 380 человек и только 93 из них нуждаются в лечении в интенсивной терапии. В результате болезни умерли 299 человек.
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