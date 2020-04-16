Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантина

ЕС официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС официально определил три критерия для снятия карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в "дорожной карте" снятия ограничений для стран-членов.

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантин уже можно снимать", но имеет цель предложить странам членам общие рамки для принятия решений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Первый, эпидемиологический критерий, предусматривает существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Второй критерий - способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти.

Третий критерий - способность к мониторингу, включая также возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения вируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки.

Полезную информацию можно получить тестирование на наличие антител к вирусу - это поможет выяснить, какая часть населения переболела и выработала иммунитет.

"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", - отмечают в "дорожной карте".

Также ЕС определил принципы, которыми должны руководствоваться страны-члены.

Первый из них - действия должны основываться на научных данных, система общественного здоровья должна быть в центре внимания.

"Решение закончить ограничительные меры должно балансировать преимущества для общественного здоровья и социально-экономические последствия. При этом, защита общественного здоровья должно оставаться приоритетной целью стран-членов", - говорится в дорожной карте.

Второй принцип - страны-члены должны координировать между собой действия по ослаблению карантинных ограничений. В частности, страны-члены должны своевременно информировать друг друга и Еврокомиссию перед объявлением о снятии определенных ограничений, и учитывать их точку зрения.

Третий принцип - уважение и солидарность между странами-членами, и поддержка тех, кто больше всего пострадал от пандемии и обусловленного ею экономического кризиса.