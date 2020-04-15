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Трамп приостанавливает финансирование ВООЗ
08:15 15.04.2020 |
Президент США приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание администрации приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она "не выполнила свою главную обязанность" во время реагирования на пандемию коронавируса.
"Я даю указание администрации приостановить финансирование, пока проиходит исследование роли ВОЗ в серьезной неэффективности и сокрытии распространению вируса ... ВОЗ не выполнила свою главную обязанность и должна понести ответственность", - отметил Трамп.
По его словам, ВОЗ должна была отправить в Китай независимых экспертов для объективной оценки ситуации. По мнению президента США, если бы ВОЗ ранее настояла на прекращении пассажирского авиасообщения с Китаем, распространение вируса можно было бы остановить.
США предоставляют ВОЗ крупнейшие финансовые взносы. В прошлом году вклад США составлял 400 млн долларов - около 15% общего бюджета организации.
Генереальний секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что сейчас, в разгар пандемии, "не время" для сокращения финансирования ВОЗ.
Внутри страны самого Дональда Трампа критиковали за недостаточную реакцию в начале эпидемии. В частности, главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.
Напомним, еще 7 апреля Дональд Трамп обвинил ВОЗ в тяжелой ситуации в США через коронавирус и пригрозил заморозить взносы в нее. В то же время, на вопрос, есть ли разгар пандемии подходящим временем для такого решения, презизент США ответил, что "не говорит что собирается это сделать", но "собирается пересмотреть этот вопрос".
По состоянию на 15 апреля, число погибших от коронавируса в США достигла 25 981, подтвержденных заражений коронавирусом - 608 377.
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