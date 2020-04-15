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Трамп планирует начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, до 1 мая
08:09 15.04.2020 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до до 1 мая.
"Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.
"Этот день настанет уже скоро... может быть, еще до 1 мая", - сказал президент.
В США из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.
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