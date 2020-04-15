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В США изучают версии о происхождении коронавируса
08:06 15.04.2020 |
Американские военные продолжают проверять версию об искусственном происхождении нового коронавируса. Об этом во вторник, 14 апреля, на брифинге в Пентагоне заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, американские спецслужбы уже на ранних этапах эпидемии начали проверки версии об искуственном происхождении коронавируса. И, хотя большинство собранных данных указывает на естественное его происхождение, точка в этом вопросе, по словам генерала, еще не поставлена.
"На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но безусловно мы этого не знаем", - заявил Марк Милли. Подавляющее большинство ученых в мире придерживается версии о естественном происхождении коронавируса.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в связи с эпидемией коронавируса об "опасной эпидемии дезинформации". "В сети распространяется ложь, теории заговора инфицируют интернет", - заявил он во вторник в видеообращении, все это приводит к "стигматизации и дискриминации" целых групп. По словам генсека, помочь может доверие к науке и тщательная проверка фактов в интернете.
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