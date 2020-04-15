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Богатейший человек в мире, глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд - СМИ
07:53 15.04.2020 |
Богатейший человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос за день разбогател более чем на 6 миллиардов долларов из-за рекордного роста стоимости акций компании, сообщило издание Forbes.
По его данным, во вторник к закрытию торгов стоимость акций Amazon выросла на 5,3% - до 2238 доллара за акцию. В результате, по оценкам Forbes, состояние Безоса увеличилось до 138 миллиардов долларов.
Состояние Маккензи Безос, бывшей жены главы Amazon, также увеличилось на 2,2 миллиарда долларов и составило 44,8 миллиарда.
Ранее в апреле журнал Forbes сообщил, что Безос вновь возглавил список самых богатых людей в мире, уже третий год подряд. Тогда состояние Безоса оценивалось в 113 миллиардов долларов.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.
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