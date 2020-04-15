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Совет ЕС изменил бюджет-2020, выделив 3,1 млрд евро на борьбу с эпидемией
17:48 14.04.2020 |
Совет ЕС внес изменения в бюджет Евросоюза на 2020 год, выделив 3,1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на официальном сайте.
Совет ЕС внес изменения в бюджет Евросоюза на 2020 год, выделив почти все остатки средств из нынешнего бюджета на борьбу с пандемией коронавируса. В целом это 3,1 миллиарда евро.
"Пересмотренный бюджет ЕС на 2020 год высвобождает ресурсы, критически необходимые для реагирования на вызовы, которые сейчас стоят перед ЕС и странами-членами. Наш приоритет - помочь национальным системам здравоохранения справиться со вспышкой COVID-19. Эти средства будут использоваться для финансирования поставки медицинских средств и оборудования, для создания полевых госпиталей, для перевозки пациентов в другие страны-члены", - отметил заместитель премьер-министра и министр финансов Хорватии Здравко Марич.
В частности, 2,7 млрд евро выделены на экстренную поддержку медицинской сферы - закупку оборудования, обустройство временных больниц, перевозку пациентов между странами, в рамках Инструмента экстренной поддержки (Emergency Support Instrument).
Еще 415 миллионов евро выделены в рамках Механизма гражданской защиты ЕС - на закупку и распространение медицинского оборудования на всей территории ЕС и поддержку национальных систем здравоохранения в борьбе с COVID-19.
Также в скорректированном бюджете выделили 350 млн евро для помощи Греции в решении ситуации с мигрантами и 100 млн евро для Албании - для преодоления последствий землетрясения.
В целом обязательства увеличили на 3,57 млн - до 172,2 млрд евро, платежи - на 1,6 млн евро, до 155,2 млрд евро
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