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Австрия ослабляет карантин: открывают небольшие магазины и садовые центры
12:39 14.04.2020 |
В Австрии со вторника открываются небольшие магазины, которые не работали последние недели в связи с карантинными ограничениями.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.
Сегодня открываются магазины, чья площадь не превышает 400 квадратных метров. Строительные магазины и садовые центры также относятся к так называемой первой волне открытия, вне зависимости от размера их торговых площадей.
Кроме того, начинают работать автомойки, автомобильные и велосипедные мастерские, точки торговли металлом и деревом, ломбарды и торговля драгоценными металлами.
Бизнес должен придерживаться строгих правил: количество людей ограничено, клиенты должны носить маски и соблюдать правила дистанцирования.
"В экономическом плане мы хотим как можно быстрее преодолеть этот кризис и бороться за каждое рабочее место в Австрии", - заявил канцлер Себастьян Курц на прошлой неделе, объявляя поэтапный план по открытию экономики.
Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.
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