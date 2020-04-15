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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Австрия ослабляет карантин: открывают небольшие магазины и садовые центры

12:39 14.04.2020 |

Мир

 

В Австрии со вторника открываются небольшие магазины, которые не работали последние недели в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Сегодня открываются магазины, чья площадь не превышает 400 квадратных метров. Строительные магазины и садовые центры также относятся к так называемой первой волне открытия, вне зависимости от размера их торговых площадей.

Кроме того, начинают работать автомойки, автомобильные и велосипедные мастерские, точки торговли металлом и деревом, ломбарды и торговля драгоценными металлами.

Бизнес должен придерживаться строгих правил: количество людей ограничено, клиенты должны носить маски и соблюдать правила дистанцирования.

"В экономическом плане мы хотим как можно быстрее преодолеть этот кризис и бороться за каждое рабочее место в Австрии", - заявил канцлер Себастьян Курц на прошлой неделе, объявляя поэтапный план по открытию экономики.

Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.
 

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