Китай восстанавливает экспорт после обвала из-за коронавируса

Объем экспорта из Китая на фоне вызванного коронавирусом обвала экономики в марте вновь сократился. В марте минус составил в годовом исчислении 6,6 процента, сообщило статистическое ведомство в Пекине во вторник, 14 апреля. В то же время объем экспорта из КНР в марте снизился значительно меньше, чем в январе-феврале, когда экспорт обвалился на 17,2 процента. Показатели на январь-февраль подсчитываются вместе из-за китайского нового года.

Из статистических данных следует, что в марте в значительной степени стабилизировался и китайский импорт. После минуса в 4 процента в первые два месяца текущего года, в марте объем импорта в КНР уменьшился лишь на 0,9 процента. В целом Китай экспортировал в марте товаров на 185,15 млрд долларов, а импортировал - на 165,25 млрд долларов.

Из-за жестких мер, принятых в КНР после вспышки коронавируса, экономика страны в конце января практически остановилась. Последствия этих мер особенно сильно ощущались в феврале. В последние недели заводы и предприятия в Китае постепенно возобновляют работу.