Финансовые новости
- |
- 15.04.20
- |
- 06:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай восстанавливает экспорт после обвала из-за коронавируса
09:54 14.04.2020 |
Объем экспорта из Китая на фоне вызванного коронавирусом обвала экономики в марте вновь сократился. В марте минус составил в годовом исчислении 6,6 процента, сообщило статистическое ведомство в Пекине во вторник, 14 апреля. В то же время объем экспорта из КНР в марте снизился значительно меньше, чем в январе-феврале, когда экспорт обвалился на 17,2 процента. Показатели на январь-февраль подсчитываются вместе из-за китайского нового года.
Из статистических данных следует, что в марте в значительной степени стабилизировался и китайский импорт. После минуса в 4 процента в первые два месяца текущего года, в марте объем импорта в КНР уменьшился лишь на 0,9 процента. В целом Китай экспортировал в марте товаров на 185,15 млрд долларов, а импортировал - на 165,25 млрд долларов.
Из-за жестких мер, принятых в КНР после вспышки коронавируса, экономика страны в конце января практически остановилась. Последствия этих мер особенно сильно ощущались в феврале. В последние недели заводы и предприятия в Китае постепенно возобновляют работу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Портнова в президенты. Кто и зачем надувает рейтинг одиозному юристу
|Дело «Роттердам+»: как «Амстердам+» разваливает расследование НАБУ и САП по углю
|Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским
|Спроса на доллар на межбанке со стороны нерезидентов 13 апреля не наблюдалось в связи с нерабочим днем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Словацкая воля к реформам: как «черная дыра Европы» стала историей успеха
|Совет ЕС изменил бюджет-2020, выделив 3,1 млрд евро на борьбу с эпидемией
|Deutsche Bank: ведущие центробанки выпустят цифровую валюту в течение трех лет
|Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля
|Австрия ослабляет карантин: открывают небольшие магазины и садовые центры
|Китай восстанавливает экспорт после обвала из-за коронавируса
Это интересно
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?
|Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon
|Lexus обновил купе LC