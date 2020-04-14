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В Нидерландах фермеры косят тюльпанные поля, чтобы избежать скопления людей
08:33 14.04.2020 |
В Нидерландах фермеры раньше обычного начнут обламывать головки цветущих тюльпанов, чтобы отвадить людей, которые массово фотографируются в цветах и подвергают себя опасности заражения коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Omroep West.
Несмотря на призывы мэров, в субботу и воскресенье в регионе Болленстрек, который специализируется на выращивании луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, было очень оживленно. Людей не останавливали дорожные барьеры, закрытые провинциальные дороги - они все равно прибывали в поля сфотографироваться среди цветов.
По этой причине фермер Саймон Пеннингс, который занимается выращиванием луковиц тюльпанов, принял решение с понедельника начать обламывать головки цветущих тюльпанов - заметно раньше, чем это делается обычно.
"Мы собираемся лишить плантации определенных типов цветов. В результате цвета на тюльпановых полях исчезнут и это сделает их менее привлекательными для людей", - пояснил он.
Для Пеннингса, пример которого наследуют и другие фермеры, такой шаг влечет за собой финансовые убытки, ведь тюльпан перед сломом головки должен полностью раскрыться, чтобы фермер мог убедиться, что растение здорово, прежде чем продавать луковицы за границу с соответствующим сертификатом.
"Нам придется пропустить этап обследования цветков и начать обламывать их головки раньше. В результате мы сможем экспортировать наши цветы в гораздо меньшее количество стран", - пояснил Пеннингс.
"Но последнее, чего бы нам хотелось - это новая вспышка коронавируса", - добавил он.
Напомним, власти немецкого города Бонн в связи с пандемией решили ограничить доступ в один из районов, который привлекает толпы людей цветущей сакурой.
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