В Нидерландах фермеры косят тюльпанные поля, чтобы избежать скопления людей

В Нидерландах фермеры раньше обычного начнут обламывать головки цветущих тюльпанов, чтобы отвадить людей, которые массово фотографируются в цветах и ​​подвергают себя опасности заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Omroep West.

Несмотря на призывы мэров, в субботу и воскресенье в регионе Болленстрек, который специализируется на выращивании луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, было очень оживленно. Людей не останавливали дорожные барьеры, закрытые провинциальные дороги - они все равно прибывали в поля сфотографироваться среди цветов.

По этой причине фермер Саймон Пеннингс, который занимается выращиванием луковиц тюльпанов, принял решение с понедельника начать обламывать головки цветущих тюльпанов - заметно раньше, чем это делается обычно.

"Мы собираемся лишить плантации определенных типов цветов. В результате цвета на тюльпановых полях исчезнут и это сделает их менее привлекательными для людей", - пояснил он.

Для Пеннингса, пример которого наследуют и другие фермеры, такой шаг влечет за собой финансовые убытки, ведь тюльпан перед сломом головки должен полностью раскрыться, чтобы фермер мог убедиться, что растение здорово, прежде чем продавать луковицы за границу с соответствующим сертификатом.

"Нам придется пропустить этап обследования цветков и начать обламывать их головки раньше. В результате мы сможем экспортировать наши цветы в гораздо меньшее количество стран", - пояснил Пеннингс.

"Но последнее, чего бы нам хотелось - это новая вспышка коронавируса", - добавил он.

Напомним, власти немецкого города Бонн в связи с пандемией решили ограничить доступ в один из районов, который привлекает толпы людей цветущей сакурой.