Франция продлила ограничительные меры до 11 мая

Ограничительные меры во Франции, введенные ради борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, продлены до 11 мая. Об этом президент Эмманюэль Макрон заявил в телевизионном обращении к нации вечером в понедельник, 13 апреля. Снятие ограничений будет возможно, если жители республики проявят ответственность, добавил он.

Франция не сразу вернется к прежней жизни и после прекращения карантинных мер, предупредил глава государства. Макрон поблагодарил сограждан, соблюдающих предписания властей.

Карантинные меры во Франции действуют с 17 марта. Французам разрешено покидать дома лишь для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день, в радиусе одного километра от дома и не более чем на час.

Вспышка легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник в 210 стран и территорий. Вирус выявлен у 1,9 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 119 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. Во Франции вирус обнаружен у более 137 000 человек, почти 15 000 больных скончались.