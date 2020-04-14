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США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае
09:41 13.04.2020 |
США могут уже в мае начать "осторожно" снимать наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Об этом в воскресенье, 12 апреля, в эфире телеканала CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, в конце апреля ситуация в стране будет подвергнута серьезной оценке, и, в зависимости, от ее результатов, могут быть приняты решения о возвращении к нормальной жизни.
Фаучи является консультантом президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с эпидемией. В пятницу Трамп заявил, что 14 апреля он представит "совет по открытию страны" - орган, состоящий из экспертов, который в ходе консультаций должен выработать меры по безопасному снятию ограничений. В него, по словам Трампа, должны войти "выдающиеся врачи и бизнесмены".
Трамп в субботу обнародовал декларацию о введении режима "масштабного бедствия" в штате Вайоминг на западе США. Таким образом чрезвычайное положение из-за эпидемии впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.
"Президент продолжает реагировать на запросы каждого из губернаторов, касающиеся защиты здоровья всех американцев", - подчеркнул в этой связи заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
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