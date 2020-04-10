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США запустили программу помощи малому и среднему бизнесу на $2,3 триллиона
08:13 10.04.2020 |
Федрезерв США в четверг запустил масштабную программу на $2,3 триллиона для поддержки местных администраций и малого и среднего бизнеса, чтобы помочь американской экономике справиться с пандемией коронавируса.
Объявляя, возможно, о самом прогрессивном шаге ФРС в рамках усилий для смягчения последствий эпидемии, глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что роль ФРС теперь расширилась и центробанк должен помочь США получить необходимое для борьбы с кризисом экономическое и финансовое пространство, пишет Рейтер.
"Роль ФРС - обеспечить столько помощи и стабильности, сколько мы можем, в этот период ограниченной экономической активности, и наши действия сегодня помогут гарантировать, что конечное восстановление будет как можно более энергичным", - сказал Пауэлл.
ФРС также сообщила, что купит через программу помощи малому и среднему бизнесу до $600 миллиардов кредитов, используя $75 миллиардов, полученные от Минфина США.
Регулятор объявил о расширении первичных и вторичных корпоративных кредитных линий и срочных кредитов под залог активов до $850 миллиардов.
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