Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 540 млрд евро

Министры финансов Европейского союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 миллиардов евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр финансов Португалии и президент Еврогруппы Марио Сентено пояснил, что 100 миллиардов евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.

По его словам, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 миллиардов евро, а фонд Европейского механизма стабильности (ЕСМ) в еврозоне предоставит правительствам 240 миллиардов евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно добавления экономических условий к чрезвычайному кредиту для правительств, переживающих последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.

Но в соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления - то, на чем сильно настаивали Италия, Франция и Испания, но это "красная линия" для Германии, Нидерландов, Финляндии и Австрии.

Решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС, что означает, что еще предстоит провести еще много серьезных дискуссий по этому вопросу.

Пакет новых мер позволит довести общую финансовую реакцию ЕС на эпидемию до 3,2 триллиона евро, что является крупнейшей подобной программой в мире.

Ранее сообщалось, что министры не могут договориться по поводу условий для кредитных линий из фонда спасения еврозоны и идеи объединения долгов.

Без соглашения о скоординированных действиях правительства будут вынуждены действовать самостоятельно, и им придется занимать деньги на рынках, чтобы смягчить экономические последствия, что грозит долговым кризисом.