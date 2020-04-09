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ЕС требует наказать Дамаск за химатаки в Сирии
23:15 09.04.2020 |
Евросоюз, после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химических атаках в Сирии, призвал наказать виновных. "Те, кто несет ответственность за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности за эти отвратительные преступления", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в четверг, 9 апреля, от имени 27 стран-членов Евросоюза.
"Евросоюз самым решительным образом осуждает применение химоружия сирийскими ВВС, что следует из доклада ОЗХО. Нельзя мириться с безнаказанностью за эти ужасающие деяния. Мировое сообщество должно изучить доклад ОЗХО и принять адекватные меры. ЕС уже ввел санкции против высокопоставленных сирийских чиновников, а также ученых, причастных к разработке и использованию химоружия. Мы готовы рассмотреть вопрос о расширении санкций", - заявил Боррель.
Доклад ОЗХООрганизация по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложила на правительство в Дамаске ответственность за три случая применения химического оружия в северо-западной части Сирии в 2017 году. Эксперты ОЗХО в среду, 8 апреля, обнародовали доклад, в котором говорится, что сирийские ВВС 24, 25 и 30 марта 2017 года в ходе бомбардировок города Латамна использовали зарин и хлор. В результате погибли 3 человека, еще 100 были ранены.
Первый доклад ОЗХО с указанием ответственных за применение химоружия
В документе отмечается, что такие бомбардировки могли быть осуществлены лишь по приказу высшего военного руководства Сирии. Это первый доклад ОЗХО, в котором, в отличие от предыдущих, организация не только определяет, было ли применено в Сирии химическое оружие, но и указывает на тех, кто, по ее мнению, несет ответственность за применение такого оружия.
Этот мандат эксперты ОЗХО получили вопреки ожесточенному сопротивлению со стороны Сирии и России. Обе эти страны категорически отрицают причастность Дамаска к применению химоружия в Сирии и обвиняют сирийскую оппозицию в инсценировке. Латамна в настоящее время находится под контролем Дамаска. В 2017 году этот город еще находился на подконтрольной повстанцам и джихадистам территории в районе города Идлиб.
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