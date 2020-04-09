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Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении добычи нефти
23:01 09.04.2020 |
В спорах крупнейших в мире производителей нефти вокруг сокращения объемов нефтедобычи с целью поддержания цен на это сырье, судя по всему, происходят серьезные подвижки. Россия и Саудовская Аравия, в ходе консультаций стран ОПЕК+, смогли преодолеть свои разногласия, сообщил один из руководителей делегации РФ на консультациях - генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью агентству Reuters в четверг, 9 апреля.
В то же время Дмитриев подчеркнул, что для достижения договоренности о сокращении объемов добычи нефти нужна поддержка со стороны других стран ОПЕК+. Согласно источникам в России и ОПЕК, речь идет о сокращении объемов на 20 млн баррелей в сутки. Это почти 20 процентов от мировой добычи.
Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии коронавируса привел к обвалу мировых цен на нефть. Из-за ограничений, направленных на сдерживание пандемии SARS-CoV-2, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 млн баррелей в сутки.
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