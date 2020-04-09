МВФ: отток капитала с развивающихся рынков за последние 2 месяца составил $100 млрд

Отток капитала с развивающихся рынков за последние два месяца составил 100 миллиардов долларов, в три раза превысив показатель за тот же период кризисного 2008 года, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"За последние два месяца отток капитала с развивающихся рынков составил около 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза больше, чем за тот же период мирового финансового кризиса", - приводит заявление Георгиевой пресс-служба фонда.

При этом глава финиститута подчеркнула, что страны-экспортеры сейчас получают двойной удар от падения цен на сырье.

Фонд также существенно пересмотрел прогноз по динамике доходов стран на душу населения. Если в предыдущем прогнозе ожидался рост этого показателя в 160 странах, то теперь в 170 странах ожидается снижение.

"Сейчас мы прогнозируем, что более 170 стран будут испытывать отрицательный рост доходов на душу населения в этом году", - говорится в сообщении.

Георгиева отметила, что сейчас фонд работает над тем, чтобы увеличить свои финансовые возможности с текущих 1 триллиона долларов до 1,4 триллиона долларов, чтобы иметь возможность помогать странам, остро нуждающимся в финансировании.