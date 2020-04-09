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МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики
17:39 09.04.2020 |
Из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 - 1933 годов. "Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля.
По словам Георгиевой, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже. В мире царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ, отметив, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.
Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.
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