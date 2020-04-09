Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экономику еврозоны ожидает спад в 10,5 процента
17:30 09.04.2020 |
Еврозона во втором квартале 2020 года скатится в рецессию на фоне падения производительности экономики на 10,5 процента. Такой прогноз обнародовали в четверг, 9 апреля, специалисты Мюнхенского института экономических исследований ifo и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH).
По их данным, с января по март снижение объема производства закрепится на уровне в 2,3 процента. При этом в третьем квартале - то есть приблизительно с июля - ожидается начало восстановления: рост по сравнению с предыдущими месяцами составит 8,7 процента.
Эксперты прогнозируют возрождение европейского долгового кризиса
"Возможность того, что пандемия пойдет на спад раньше, чем ожидалось, - низкая. В этой связи возрождение европейского долгового кризиса в крупном масштабе представляет собой в рамках имеющихся прогнозов угрозу, которой невозможно пренебречь", - констатируют исследователи.
Особенно серьезная турбулентность ожидает промышленное производство. За первые три месяца его падение составило 4,4 процента, с апреля по июнь снижение достигнет отметки 18 процентов. Что касается частного потребления, то в этой сфере снижение прогнозируется на уровне 3,3 и 13,6 процента в первых двух кварталах. После этого ситуация несколько стабилизируется и даже выйдет на рост в 12 процентов с июля по сентябрь.
Рост ВВП еврозоны - наиболее широкий индикатор произведенных в экономике товаров и услуг - по итогам 2019 года составлял 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом.
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже приступил к скупке гособлигаций Италии для смягчения экономических последствий пандемии SARS-CoV-2.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Четверг 9 апреля прошел под натиском валютных продавцов, которые опустили курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС требует наказать Дамаск за химатаки в Сирии
|Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении добычи нефти
|МВФ: отток капитала с развивающихся рынков за последние 2 месяца составил $100 млрд
|МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики
|Экономику еврозоны ожидает спад в 10,5 процента
|Агентство ЕС по мониторингу заболеваний: Европа не достигла пика эпидемии
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль