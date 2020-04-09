Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 трлн долларов, - Bloomberg
16:53 09.04.2020 |
Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-Стрит.
Издание пишет, что даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.
Вместе с тем, экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают утраченный объем производства в 5,5 трлн или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.
Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире, для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса.
Также в конце марта в США был принят закон (CARES Act), который предусматривает оказание помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Четверг 9 апреля прошел под натиском валютных продавцов, которые опустили курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС требует наказать Дамаск за химатаки в Сирии
|Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении добычи нефти
|МВФ: отток капитала с развивающихся рынков за последние 2 месяца составил $100 млрд
|МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики
|Экономику еврозоны ожидает спад в 10,5 процента
|Агентство ЕС по мониторингу заболеваний: Европа не достигла пика эпидемии
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль