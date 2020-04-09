Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией временно остановит военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене для борьбы с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

Перемирие будет объявлено в полдень 9 апреля по местному времени (совпадает с московским) и продлится две недели. При этом не исключено, что перемирие продлят.

По словам аль-Малики, приостановка военной операции послужит также для подготовки встречи спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса с правительством Йемена, военной коалицией и хуситами.

Аль-Малики выразил надежду, что после прекращения огня со стороны арабской коалиции аналогичные действия предпримут и хуситы.

По его словам, коалиция начала принимать меры по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы защитить йеменский народ от заболевания. При этом, по данным американского университета Джона Хопкинса, в Йемене не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Конфликт между законным правительством Йемена и хуситами продолжается с 2014 года. В 2015 году к нему присоединилась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.