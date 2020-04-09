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Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса
09:33 09.04.2020 |
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией временно остановит военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене для борьбы с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.
Перемирие будет объявлено в полдень 9 апреля по местному времени (совпадает с московским) и продлится две недели. При этом не исключено, что перемирие продлят.
По словам аль-Малики, приостановка военной операции послужит также для подготовки встречи спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса с правительством Йемена, военной коалицией и хуситами.
Аль-Малики выразил надежду, что после прекращения огня со стороны арабской коалиции аналогичные действия предпримут и хуситы.
По его словам, коалиция начала принимать меры по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы защитить йеменский народ от заболевания. При этом, по данным американского университета Джона Хопкинса, в Йемене не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Конфликт между законным правительством Йемена и хуситами продолжается с 2014 года. В 2015 году к нему присоединилась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.
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