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Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
07:49 09.04.2020 |
Президент США Дональд Трамп указал на прогресс в урегулировании спора России и Саудовской Аравии по объемам добычи нефти накануне саммита ОПЕК+. "Думаю, они смогут найти решение. За последнюю неделю был достигнут прогресс", - заявил Трамп во время брифинга в Белом доме в среду, 8 апреля.
В то же время он отметил, что сами США вряд ли станут снижать добычу нефти в координации с ОПЕК+. "Мы уже сократили добычу, потому что ориентируемся на ситуацию на рынке", - заявил американский лидер.
Изначально экстренный саммит стран-участниц ОПЕК+ был запланирован на 6 апреля, но его перенесли на 9 апреля, чтобы получить дополнительное время для переговоров.
Провал сделки ОПЕК+
1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Москва и Эр-Рияд обвиняют в этом друг друга. С тех пор цены на нефть на мировом рынке упали более чем вдвое. В состав ОПЕК+ входят 13 государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также Россия, Казахстан и Азербайджан.
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