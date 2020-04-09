Шенгенские страны могут продлить ограничения на поездки в ЕС до 15 мая

Еврокомиссия рекомендует Шенгенским странам продлить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне борьбы с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК.

"Сегодня ЕК предложила государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным странам продлить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", - говорится в релизе.

Опыт стран в борьбе с распространением вируса показывает, что внедрённые для этого меры должны действовать более 30 дней, чтобы быть эффективными, отмечается в нем.

ЕК просит страны подойти к пролонгации ограничений скоординированным образом, поскольку "действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах с одинаковой датой окончания и единообразно".

Этот призыв ЕК относится ко всем странам Евросоюза, входящим в Шенген, с учётом Болгарии, Хорватии, Кипра и Румынии, а также к четырём ассоциированным государствам - Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии. Таким образом, речь в целом идёт о 30 странах.