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Шенгенские страны могут продлить ограничения на поездки в ЕС до 15 мая
07:42 09.04.2020 |
Еврокомиссия рекомендует Шенгенским странам продлить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне борьбы с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня ЕК предложила государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным странам продлить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", - говорится в релизе.
Опыт стран в борьбе с распространением вируса показывает, что внедрённые для этого меры должны действовать более 30 дней, чтобы быть эффективными, отмечается в нем.
ЕК просит страны подойти к пролонгации ограничений скоординированным образом, поскольку "действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах с одинаковой датой окончания и единообразно".
Этот призыв ЕК относится ко всем странам Евросоюза, входящим в Шенген, с учётом Болгарии, Хорватии, Кипра и Румынии, а также к четырём ассоциированным государствам - Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии. Таким образом, речь в целом идёт о 30 странах.
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