ВОЗ: Европе не время ослаблять карантин

Тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с его распространением.

Об этом заявил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается "быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск". Клюге призвал к сохранению бдительности.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень неустойчив", - сказал он.

"Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения", - добавил Клюге.

Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют "очень тщательного рассмотрения". В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.

"Многие из нас с нетерпением ждет празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами", - заявил Клюге.