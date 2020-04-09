Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 07:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ВОЗ: Европе не время ослаблять карантин
15:55 08.04.2020 |
Тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с его распространением.
Об этом заявил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается "быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск". Клюге призвал к сохранению бдительности.
"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень неустойчив", - сказал он.
"Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения", - добавил Клюге.
Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют "очень тщательного рассмотрения". В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.
"Многие из нас с нетерпением ждет празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами", - заявил Клюге.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом
|Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца, – Марченко
|Олександр Писарук: Якщо карантин затягнеться до осені, економіка може впасти на десять - п'ятнадцять відсотків
|В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Берни Сандерс выбыл из гонки за пост президента США
|Суд ЕС приказал Польше остановить деятельность спорного органа по наказанию судей
|ВОЗ: Европе не время ослаблять карантин
|Количество зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 1000
|Железнодорожное и авиасообщение восстановлено с Уханем спустя 76 дней изоляции
|Moody's из-за коронавируса ухудшило прогноз по банковской системе России до негативного
Это интересно
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль
|Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar
|SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
|Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»
|Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц
|Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах
|Самые производительные смартфоны по итогам марта 2020 года