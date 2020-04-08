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Еврогруппа не договорилась о помощи Италии
11:55 08.04.2020 |
Переговоры Еврогруппы по вопросу об антикризисной экономической поддержке продолжатся 9 апреля. Министры финансов еврозоны не смогли договориться о размере помощи Италии. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.
"После 16 часов обсуждений мы приблизились к соглашению, но пока не достигли его", - написал госминистр финансов Португалии Сентену. По его словам, речь идет о решении двух задач. Во-первых, у Евросоюза была создана мощная финансовая сеть безопасности на фоне пандемии коронавируса - "для защиты трудящихся, фирм и стран". Во-вторых, участникам еврозоны необходимо выработать "солидный план восстановления" национальных экономик.
Разногласия Нидерландов и Италии
По словам источников Reuters, основным камнем преткновения на переговорах стали разногласия Италии и Нидерландов по вопросу о том, на каких условиях правительства стран еврозоны будут привлекать кредиты для борьбы с эпидемией. Это противоречие пока не дает согласовать новый пакет помощи сообществу объемом в полтриллиона евро для преодоления последствий пандемии нового вируса.
Спор о "коронабондах"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в конце марта предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис. Его заявление служило отсылом к первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских бондов ("коронабондов") для привлечения заимствований с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Евросоюза. На их выпуске настаивают, в частности, Италия и Испания.
Спор этот, то затихая, то разгораясь, длится уже десять лет, со времени долгового кризиса в еврозоне. Уже тогда предлагалось выпустить совместные гособлигации и направить полученные при их размещении деньги на поддержку Греции и других стран, оказавшихся на грани неплатежеспособности. Но идею отвергли и пошли по пути предоставления связанных с целым рядом условий адресных многомиллиардных пакетов помощи. А в 2012 году в еврозоне был создан постоянно действующий стабилизационный фонд - Европейский стабилизационный механизм (ESM). Принципиальным противником совместных бондов всегда была Германия, ее решительно поддерживают Австрия, Нидерланды, Финляндия и Эстония.
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