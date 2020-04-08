Норвегия постепенно ослабляет карантин, начав с детских садов и школ

Норвегия, которая одной из первых в Европе начала вводить ограничения для сдерживания коронавируса, шаг за шагом будет смягчать карантин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK, об этом во вторник объявила премьер страны Эрна Солберг.

Текущие ограничения, которые действуют до 13 апреля, включают закрытие яслей и школ, отказ во въезде иностранцам, которые не живут и не работают в Норвегии, и запрещают людям ходить к своим домикам в горах.

Детские сады начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы - с 27 апреля. Также с этого дня университеты, колледжи и профессионально-технические училища будут открыты для студентов, находящихся на завершающем этапе обучения, и для тех проектов, которые полностью зависят от оборудования в учебных заведениях.

Норвежцы смогут ходить в горы на ночлег в домиках с 20 апреля.

С 27 апреля бизнес, предусматривающий контакт между клиентами и работниками, например парикмахерские или салоны красоты, могут снова открыться, если они будут соответствовать требованиям мер инфекционного контроля.

В то же время работникам следует продолжить удаленную работу из дома, а норвежцам следует "привыкать к мерам против распространения вируса на длительное время", сказала Солберг.

Крупные спортивные и культурные мероприятия, такие как фестивали, будут запрещены до 15 июня.

По состоянию на вторник в Норвегии 5863 человека имеют положительный результат теста на коронавирус. 69 человек умерли.