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В США хотят выделить еще 250 млрд долларов бизнесу из-за коронавируса
07:52 08.04.2020 |
Министерство финансов США запросило у Конгресса дополнительные 250 млрд долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, испытывающего проблемы из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом глава Минфина Стивен Мнучин написал в своем аккаунте в Twitter во вторник, 7 апреля.
В тот же день сенатор-республиканец Марко Рубио уточнил, что голосование по дополнительному пакету помощи может пройти уже 9 апреля.
Из-за пандемии нового коронавируса многие предприятия США были вынуждены на неопределенное время прекратить работу. Чтобы смягчить последствия кризиса, в конце марта американские власти приняли крупнейший в истории страны пакет финансовой помощи объемом в два триллиона долларов.
Действующие меры поддержки экономики США в связи с SARS-CoV-2
Эти меры предусматривают масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получат чек на 1200 долларов. Были увеличены также размеры и продолжительность платежей по безработице.
Для крупных компаний был создан фонд спасения на сумму в 500 млрд долларов. Более 350 млрд выделили для поддержки малых и средних предприятий. Многомиллиардную помощь получат также больницы и другие учреждения системы здравоохранения.
По данным сайта международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer, всего в США коронавирусом инфицированы 393 030 человек, умерли 12 657.
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