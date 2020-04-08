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В Новой Зеландии доля возобновляемой энергии достигнет 95% к 2035 году
17:29 07.04.2020 |
Новозеландская национальная компания Transpower отмечает, что солнечная энергия может составлять 9,3% от энергогенерации страны к середине века. Однако реальный рост прогнозируется с 2035 года. Уже к 2050 году Новая Зеландия планирует полностью покрывать свои энергопотребности из возобновляемых источников.
Transpower заявляет, что доля ВИЭ вырастет с примерно 80% в 2020 году до 95% - в 2035 году и до 100% к 2050 году. Сценарий предполагает усиление политического и социального давления для декарбонизации.
К середине века потребность в электроэнергии на 24,8% будет довольствоваться гидроэнергетикой, 19,6% - ветром, 12,5% - геотермальной энергией и 3,8% - другими незначительными возобновляемыми источниками энергии.
Ожидается, что солнечная энергия возрастет с примерно 100 МВт в 2020 году до 300 МВт в 2025 году и 1,1 ГВт в 2030 году. Исследователи прогнозируют, что расходы на солнечные панели уменьшатся, улучшатся процессы монтажа. На отрасль будут влиять и экономические стимулы и изменение социальных ценностей.
Вместе с тем, спрос на электроэнергию вырастет на 68%: с 42 ТВт*ч в 2020 году до 70 ТВт*ч к 2050 году.
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