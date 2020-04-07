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Йеллен прогнозирует безработицу в США в 12-13%, падение ВВП на 30%
09:23 07.04.2020 |
Американская экономика переживает период "абсолютно шокирующего" спада в условиях пандемии коронавируса, который пока не нашел отражения в статистических данных, считает экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.
Если бы реальная ситуация была отражена в статистике, безработица в США находилась бы на отметке 13% при снижении ВВП примерно на 30%, заявила Йеллен в интервью CNBC.
"Если бы мы получали бы своевременные статданные, безработица в данный момент находилась бы на уровне 12-13% и продолжала бы расти, - сказала она. - Падение ВВП составляло бы не менее 30%, и я бы ждала более существенного снижения".
Такие оценки, по словам Йеллен, похожи на то, что отмечалось в период Великой депрессии, хотя "их характер совсем другой".
"Мы видим огромный, беспрецедентный, сокрушительный удар, и я надеюсь, что мы восстановим бизнес как можно быстрее", - отметила она.
Йеллен выразила сомнение в том, что американскую экономику ждет "V-образное" восстановление после того, как кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пойдет на спад.
"Я считаю "V-образное" восстановление экономики возможным, но я боюсь, что долгосрочные последствия спада будут хуже, и, по моему мнению, все зависит о того, какой ущерб будет нанесен экономике за тот период, в течение которого она будет оставаться парализованной, как в данный момент", - отметила Йеллен.
Статданные по американскому рынку труда, обнародованные в минувшую пятницу, указали на первое с 2010 года снижение числа рабочих мест в американской экономике. Количество рабочих мест в США в марте сократилось на 710 тыс. человек, безработица подскочила до максимальных более чем за 2,5 года 4,4% с 3,5% в феврале.
Мартовский отчет Минтруда США о безработице не отражает в полной мере ущерб, понесенный рынком труда из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину месяца, и не учитывает последние две недели, в течение которых порядка 10 млн человек подали заявки на пособие по безработице.
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