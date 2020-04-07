Минюст США назвал получивших взятки от России и Катара чиновников ФИФА

Министерство юстиции США назвало чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) получивших взятки от России и Катара за проведение чемпионатов мира по футболу. Об этом американское издание The New York Times пишет в понедельник, 6 апреля. 70-страничный обвинительный акт был подан в окружной суд Восточного округа Нью-Йорка 18 марта.

В документе говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России 5 млн долларов США (в пересчете - 4,6 млн евро) в обмен на голосование за заявку российской стороны. А бывшему члену исполнительного комитета ФИФА Рафаэлю Сальгеро был обещан 1 млн долларов (930 тысяч евро) в обмен на голосование за Россию. В обвинительном акте не сказано, получил ли Сальгеро эти деньги.

В свою очередь, Катар подкупил двоих экс-представителей исполкома ФИФА - Рикардо Тейшейра и Николаса Леоса за право провести мировое футбольное первенство в 2022 году, отмечается в документе.

ЧМ-2018 завершился победой сборной Франции. Сборная России впервые в постсоветской истории вышла в четвертьфинал первенства, где уступила Хорватии. В 2022 году чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке.