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Минюст США назвал получивших взятки от России и Катара чиновников ФИФА
09:02 07.04.2020 |
Министерство юстиции США назвало чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) получивших взятки от России и Катара за проведение чемпионатов мира по футболу. Об этом американское издание The New York Times пишет в понедельник, 6 апреля. 70-страничный обвинительный акт был подан в окружной суд Восточного округа Нью-Йорка 18 марта.
В документе говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России 5 млн долларов США (в пересчете - 4,6 млн евро) в обмен на голосование за заявку российской стороны. А бывшему члену исполнительного комитета ФИФА Рафаэлю Сальгеро был обещан 1 млн долларов (930 тысяч евро) в обмен на голосование за Россию. В обвинительном акте не сказано, получил ли Сальгеро эти деньги.
В свою очередь, Катар подкупил двоих экс-представителей исполкома ФИФА - Рикардо Тейшейра и Николаса Леоса за право провести мировое футбольное первенство в 2022 году, отмечается в документе.
ЧМ-2018 завершился победой сборной Франции. Сборная России впервые в постсоветской истории вышла в четвертьфинал первенства, где уступила Хорватии. В 2022 году чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке.
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