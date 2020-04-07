Польский Сейм одобрил голосование по почте на выборах президента

Сейм Польши, несмотря на продолжающуюся пандемию нового коронавируса, одобрил предложение правящей партии "Закон и справедливость" о проведении выборов президента страны в установленный законом срок, 10мая. Большинство парламентариев в понедельник, 6 апреля, поддержали законопроект, позволяющий провести голосованиепо почте.

Теперь документ направлен в Сенат (верхнюю палату парламента), в котором более половины мест занимает оппозиция. Ее представители выступают за перенос выборов. Так, представитель "Гражданской коалиции" Борис Будка заявил, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 млн избирателей вовремя, поскольку многие сотрудники находятся на больничном.

Между тем один из сторонников переноса выборов, вице-премьер Ярослав Говин несколькими часами ранее подал в отставку. Он предлагал отложить голосование на 2 года из-за распространения коронавируса, внести изменения в конституцию и продлить срок полномочий действующего президента с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.

Нынешний глава государства, Анджей Дуда, выступает кандидатом от правящей партии и лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.