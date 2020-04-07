ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прикладывает все усилия к тому, чтобы поддержать Италию и другие страны еврозоны, экономика которых наиболее сильно пострадала от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и активно скупает с этой целью государственные облигации этих стран.

Как сообщает в понедельник, 6 апреля, информационное агентство Reuters, в марте 2020 года ЕЦБ вложил 33,75 млрд евро в приобретение долговых обязательства стран, пользующихся валютой евро. Это было сделано в рамках действующей с 2015 года программы по скупке активов, направленной против слабой конъюнктуры и слишком низкой, с точки зрения регулятора, инфляции.

При этом на покупку итальянских гособлигаций было потрачено около 11,8 млрд евро. Это существенно больше того, что предусматривают правила ЕЦБ, отмечает Reuters. Кроме этого, Европейский центробанк приобрел также французские и испанские облигации.

ЕЦБ стремится избежать обесценивания гособлигаций стран еврозоны

С помощью этих мер регулятор стремится избежать обесценивания гособлигаций тех или иных стран и дать им возможность получить сравнительно недорогое рефинансирование на рынке капитала.

Ранее ЕЦБ сигнализировал готовность оказать поддержку странам-членам еврозоны в случае, если курс их государственных облигаций начнет выходить из-под контроля. В ходе кризиса, связанного с пандемией коронавируса, доходность гособлигаций Италии несколько раз начинала стремительно расти, что, в свою очередь, свидетельствовало о падении цен на них.

Критика ЕЦБ в Италии

В Италии и некоторых других странах ЕЦБ подвергся критике после того, как его председатель Кристин Лагард в середине марта заявила на пресс-конференции, что роль банка не заключается в закрытии спреда на рынках суверенного долга. Это высказывание главы ЕЦБ повлекло за собой рост стоимости заимствований в Италии и вызвало резкую критику в Риме.

В результате Лагард изменила свою позицию, а ЕЦБ объявил о программе покупки активов на 750 млрд евро, направленной на смягчение экономических последствий пандемии COVID-19.