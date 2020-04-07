Финансовые новости
- |
- 07.04.20
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса
08:25 07.04.2020 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прикладывает все усилия к тому, чтобы поддержать Италию и другие страны еврозоны, экономика которых наиболее сильно пострадала от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и активно скупает с этой целью государственные облигации этих стран.
Как сообщает в понедельник, 6 апреля, информационное агентство Reuters, в марте 2020 года ЕЦБ вложил 33,75 млрд евро в приобретение долговых обязательства стран, пользующихся валютой евро. Это было сделано в рамках действующей с 2015 года программы по скупке активов, направленной против слабой конъюнктуры и слишком низкой, с точки зрения регулятора, инфляции.
При этом на покупку итальянских гособлигаций было потрачено около 11,8 млрд евро. Это существенно больше того, что предусматривают правила ЕЦБ, отмечает Reuters. Кроме этого, Европейский центробанк приобрел также французские и испанские облигации.
ЕЦБ стремится избежать обесценивания гособлигаций стран еврозоны
С помощью этих мер регулятор стремится избежать обесценивания гособлигаций тех или иных стран и дать им возможность получить сравнительно недорогое рефинансирование на рынке капитала.
Ранее ЕЦБ сигнализировал готовность оказать поддержку странам-членам еврозоны в случае, если курс их государственных облигаций начнет выходить из-под контроля. В ходе кризиса, связанного с пандемией коронавируса, доходность гособлигаций Италии несколько раз начинала стремительно расти, что, в свою очередь, свидетельствовало о падении цен на них.
Критика ЕЦБ в Италии
В Италии и некоторых других странах ЕЦБ подвергся критике после того, как его председатель Кристин Лагард в середине марта заявила на пресс-конференции, что роль банка не заключается в закрытии спреда на рынках суверенного долга. Это высказывание главы ЕЦБ повлекло за собой рост стоимости заимствований в Италии и вызвало резкую критику в Риме.
В результате Лагард изменила свою позицию, а ЕЦБ объявил о программе покупки активов на 750 млрд евро, направленной на смягчение экономических последствий пандемии COVID-19.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар обвалили на крупном сливе валюты. Ходят слухи о распродаже «Нафтогаза»
ТОП-НОВОСТИ
|Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия приняла пакет финансовых мер для поддержки фермеров
|ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса
|Канцлер Австрии объявил график смягчения карантинных мер
|Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения
|В Китае впервые с января никто не умер
|США признали террористами организацию русских националистов
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom